Verona Sport expo week: una settimana di sport in fiera e nelle strade della città, ecco tutto il programma.

Alla sua diciottesima edizione, Sport Expo si evolve in Sport Expo Week, un’intera settimana per fare sport in fiera ma anche in città. Questo evento fieristico si trasforma in una manifestazione completa con un ricco programma. Organizzati un convegno, Open Days pomeridiani per provare nuovi sport, Campionati Sportivi Studenteschi. E, novità, i Playground nelle diverse circoscrizioni, mirati all’iniziazione sportiva dei più giovani.

Dopo 17 edizioni di successo, con oltre 500mila partecipanti, più di 140 ambasciatori sportivi e 60 discipline presentate, Sport Expo si amplia ulteriormente diventando Sport Expo Week. Questa nuova formula, promossa dal Comune di Verona sin dal 2007, offre agli studenti delle scuole primarie e secondarie l’opportunità di scoprire e praticare gratuitamente, tantissimi sport. Un ottimo canale per promuovere uno stile di vita sano e divertente.

La tradizionale tre giorni alla Fiera di Verona sarà anticipata da Sport Expo and the City, un’iniziativa che si terrà dal lunedì 11 marzo al venerdì 15 marzo. Durante questa settimana, lo sport invaderà la città con tante attività pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e ragazze dai 3 ai 20 anni.

Sport Expo and the city – Il programma della settimana.

Il convegno.



Ad aprire la settimana di Sport Expo Week sarà il convegno dal titolo “La tregua olimpica. Quando lo sport ferma(va?) le guerre”, in programma lunedì 11 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, al Teatro Camploy. Interverranno figure rappresentative in diversi ambiti per parlare del ruolo dello Sport come agente diplomatico e motore di pace, riflettendo sulle dinamiche del contesto attuale in vista delle prossime Olimpiadi parigine.

Tra gli ospiti Diana Bianchedi, Chief of Strategic Planning and Legacy di Milano Cortina 2026, Campionessa Olimpionica Barcellona 1992 e Sidney 2000; Cristiano Musillo, Consigliere d’Ambasciata Ministero dello Sport; Giampaolo Mattei, Presidente Athletica Vaticana; Sara Simeoni, Campionessa Olimpionica Mosca 1980; Simone Perrotta, Consiglio direttivo AIC Onlus e Campione del Mondo 2006.

Il convegno è aperto a tutti, ma rivolto in particolare agli studenti del Triennio delle Scuole secondarie di secondo grado. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, e il vescovo Mons. Domenico Pompili porteranno i saluti iniziali. A moderare l’incontro sarà il giornalista Alessandro Alciato.

Fuori Expo.



Da lunedì 11 marzo, fino a venerdì 15 marzo, prenderà il via il Fuori Expo, aperto ai ragazzi e alle ragazze dai 15 ai 20 anni. Le società sportive organizzeranno, direttamente nelle loro sedi, Open Days di sport poco diffusi, ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente tra le ore 15 e le 18.

Nello specifico, lunedì 11 le società sportive coinvolte saranno Asd King Rock Climbing e Fondazione Marcantonio Bentegodi.

Martedì 12 l’Asd Taki No Kan.

Mercoledì 13 l’Esercito con l’85° RAV Verona, l’Aps Equestre Horse Valley ASD, Aics Eventi Asd, l’Accademia Crown Asd, l’Asd Cus Verona e Fondazione Marcantonio Bentegodi.

Giovedì 14 Veronascherma Ssd.

Venerdì 15 nuovamente l’Asd King Rock Climbing.

Tornei studenteschi.



Nelle mattinate tra martedì 12 marzo e giovedì 14 marzo si terranno tornei rivolti ai giovani, Allievi e Juniores, delle Scuole Secondarie di Secondo grado, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. Ogni giorno sarà dedicato a uno sport diverso tra Basket, Pallavolo e Calcio, e si concluderà con una festa finale dove verranno premiati i campioni provinciali.

Martedì 12 marzo protagonista la pallavolo al Centro sportivo Le Grazie.

Mercoledì 13 sarà dedicato al Basket 3V3 al Palazzetto Gavagnin.

Giovedì 14 marzo spazio al Calcio a 5 al Centro sportivo De Stefani.

Ogni giornata si concluderà con una festa finale dove verranno premiati i campioni provinciali. Insieme agli atleti delle diverse squadre saranno coinvolte anche figure professionali, con l’intento di realizzare un evento coinvolgente, divertente, ma anche istruttivo. Ogni istituto avrà la possibilità di formare un team Comunicazione (composto da Social media manager, Video reporter, Fotografo e Giornalista) e un team Tecnico-sportivo (composto da Team manager e Assistenti di squadra). In palio la partecipazione a una conferenza stampa e a una partita di una squadra tra Verona Volley, Scaligera Basket o Hellas Verona, a seconda della giornata nella quale si risulterà vincitori.

Playground.



Per i bambini dai 3 agli 8 anni, da lunedì 11 marzo a giovedì 14 marzo dalle 15:30 alle 18, saranno attivati nelle diverse circoscrizioni Playground per l’avviamento all’attività sportiva dei più piccoli. Ogni giorno saranno due le circoscrizioni coinvolte.

Lunedì 11 marzo la circoscrizione 1 al Parco Giochi Santa Toscana e la 6 nell’Area Casorati.

Martedì 12 marzo sarà attiva l’Area San Martino in circoscrizione 2 e il Parco Umago per la circoscrizione 5;

Mercoledì 13 marzo playground in circoscrizione 3 alla Piastra Polifunzionale Saval e in circoscrizione 8 al Centro Polisportivo Di Quinto.

Giovedì 14 marzo circoscrizione 4 alla Piastra Tirso e la circoscrizione 7 al Centro Ca’ Bianca.

Sport Expo – Il programma del weekend.



Nel fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2024, sarà riproposto il consueto appuntamento in Fiera per i bambini dai 6 ai 14 anni che in un unico luogo troveranno diverse discipline sportive da scoprire e sperimentare. Qui i padiglioni numero 10, 11 e 12, per un totale di 60mila mq, accoglieranno i giovani e le loro famiglie per promuovere l’inclusione e un sano e corretto stile di vita, fondato sulla pratica sportiva e sulla corretta alimentazione, grazie alla partecipazione di federazioni e società di Verona e provincia.

Il venerdì sarà dedicato alle scuole e gli istituti del territorio veronese e veneto, già 90 le classi iscritte, faranno visita all’evento, mentre sabato e domenica sarà dato spazio alle famiglie, con un calendario fitto di eventi articolato tra sport tradizionali e altri più innovativi.

Sport Expo ha visto partecipare all’ultima edizione oltre 40mila persone che hanno visitato i 40 stand espositivi in rappresentanza di 60 diverse discipline sportive. Come ogni anno aiuto arriverà anche dagli studenti tirocinanti di Scienze Motorie del Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento dell’Università di Verona.

Expo Qrcode.



La novità di quest’anno è l’Expo QRcode, per rendere più facile a bambini e famiglie ricordare gli sport provati all’interno dell’area espositiva. All’ingresso in fiera verrà consegnato a ogni bambino un braccialetto con un QRCode numerico casuale che non contiene alcun dato, mentre a ogni stand sportivo un volontario scannerizzerà il braccialetto e registrerà lo sport provato da ogni bambino. Al termine di Sport Expo verrà inviata una mail agli accompagnatori contenente tutte le informazioni sui vari sport praticati dai bambini, attraverso la quale sarà possibile accedere alle pagine correlate a queste attività.

Per tutte le informazioni e per iscriversi direttamente online sono attivi i siti www.sportexpoandthecity.it e www.sportexpoverona.it. Per ulteriori informazioni contattare il 3351360554.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono sul sito https://www.sportexpoverona.it/