Verona, riapre con una nuova gestione lo storico ristorante “Al Cristo”

A Verona riapre lo storico ristorante “Al Cristo” di piazzetta Pescheria.

A Verona ha riaperto, dopo un importante intervento di ristrutturazione e con una nuova gestione, lo storico ristorante “Al Cristo” di piazzetta Pescheria. Luigi Frascino, presidente e fondatore dell’omonimo Gruppo, ha inaugurato il locale domenica 4 giugno presentando la nuova anima del ristorante. “Al Cristo” diventa così un luogo dove la storia e l’innovazione si incontrano, dove è possibile gustare piatti della cucina tradizionale italiana riproposti con ingredienti di altissima qualità godendo di un ambiente esterno caratterizzato da un plateatico del 1300.

In accompagnamento con i piatti sarà possibile degustare i vini della cantina Boschetto Campacci, tenuta agricola nel cuore della Toscana acquisita nel 2016 dall’imprenditore Frascino, nati in collaborazione con il noto enologo Riccardo Cotarella: il “Ruello” (Chianti Classico Riserva), il “Persano” (Falanghina del Sannio) e “Il Luigi” (Passito toscano), oltre a un’ampia scelta di vini italiani.

Il ristorante si affianca a “Da Ruggero”, primo locale veronese acquisito da Luigi Frascino specializzato in piatti di pesce, in continuità con un importante progetto imprenditoriale nel settore del food & beverage iniziato nel 2021 e che si affianca al core business finanziario del Gruppo.

“La tradizione culinaria del nostro Paese”.

“Sono orgoglioso di portare avanti la tradizione culinaria del nostro Paese con un progetto che nasce da un sogno e che si sta confermando un vero successo soprattutto in una città a cui sono particolarmente legato sia per questioni famigliari che lavorative – commenta Luigi Frascino –. Nei nostri ristoranti desideriamo offrire un’esperienza che sappia unire tradizione e innovazione rispondendo alle esigenze del nostro tempo per gli amanti della buona cucina e dell’ospitalità, con un servizio di altissima qualità in un ambiente accogliente e unico”.