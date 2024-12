Verona, record negativo per morti sul lavoro: “Serve più prevenzione”

Il record negativo per morti sul lavoro lo detiene Verona: “Serve più prevenzione”.

Record negativo per morti sul lavoro: con 16 vittime nel 2024, Verona è la provincia con il maggiore numero di decessi sul lavoro in Veneto, e la quinta a livello nazionale. Oltre alle morti, il territorio conta anche oltre 10 mila infortuni nei primi nove mesi dell’anno. Numeri che sollevano preoccupazione e spingono i sindacati a chiedere un intervento deciso.

“Il Prefetto apra un confronto con tutte le parti coinvolte”, afferma Giampaolo Veghini, segretario della Cisl Verona. “Non bastano le norme: servono più controlli, formazione e assistenza alle aziende per garantire sicurezza”.

Un mondo del lavoro che invecchia.

Un’altra sfida è rappresentata dall’invecchiamento della forza lavoro. Oggi, il 56% dei lavoratori in provincia di Verona ha più di 45 anni, contro il 41% del 2012. Entro il 2033, potrebbero mancare all’appello 38 mila lavoratori per il naturale saldo tra pensionamenti e nuove assunzioni.

Secondo Veghini, una soluzione potrebbe arrivare dai flussi migratori: “La popolazione straniera ha finora compensato il calo demografico, ma serve una gestione efficace e inclusiva per sostenere il mercato del lavoro”.

Industria in difficoltà.

Il settore industriale, pilastro dell’economia veronese, sta affrontando un rallentamento. In particolare, la meccanica e il made in Italy soffrono una riduzione della domanda. La cassa integrazione ha mitigato parte degli impatti, ma settori come tessile, abbigliamento e calzature registrano un aumento dei licenziamenti, seppur ancora inferiori ai livelli pre-pandemia.