Verona è la città a misura di donne: ecco tutti gli appuntamenti in programma per l’8 marzo, si inizia con il cinema.

Verona, “La Città per le Donne”, organizza una serie di appuntamenti che andranno avanti per oltre due mesi, in occasione dell’8 marzo. Le iniziative si svolgeranno fino al 5 maggio. Oggi mercoledì 6 marzo alle 18.30 in piazza Santa Toscana, si terrà la proiezione gratuita del cortometraggio “La Città delle Donne”. Diretto da Piero Facci è prodotto da Diplomart in collaborazione con il Comune di Verona.

Questo cortometraggio parla delle disuguaglianze di genere, con esempi di vita quotidiana che ribaltano i ruoli in una specie di mondo parallelo. Il film dura sei minuti, e i protagonisti sono i giovani del gruppo teatrale Spazio Teatro.

Subito dopo ci sarà il film muto del 1928 “La passione di Giovanna d’Arco” di Carl Theodor Dreyer. Un racconto di passione femminista. La sonorizzazione inedita del film sarà eseguita dal vivo da un ensemble di musicisti, che si esibiranno insieme per la prima volta in questa occasione.

Programma per la Giornata Internazionale per i diritti delle donne e per la pace internazionale. Più di settanta le iniziative che compongono il calendario proposto dagli assessori alla Parità di genere Barbara Bissoli e alle Pari opportunità Jacopo Buffolo, con la collaborazione della consigliera comunale delegata alle Pari opportunità Beatrice Verzè.

Gli appuntamenti di Venerdì 8 marzo, al mattino.

Dalle 9 alle 13.30 – Walk the Talk – Talent on Tour, tour rivolto alle donne, alla scoperta dei luoghi cittadini in cui i talenti migranti incontrano il mercato del lavoro. Quid Store, il Centro Interculturale Casa di Ramia e il Servizio Politiche del Lavoro. Promosso da Quid Impresa Sociale nell’ambito del progetto “Worldplaces”, co-finanziato dalla Commissione Europea. Iscrizione qui.

Dalle 11.50 alle 13.50, Istituto Seghetti, piazza Cittadella 10 – Indomita: la figura della donna nello sport, convegno con racconti e testimonianze di atlete, tra successi, sconfitt, sacrifici e difficoltà. Organizzazione: Centri Giovanili don Mazzi. In collaborazione con Coni Verona e SportdiPiùMagazine.

Dalle 12.30 alle 14, via S. Chiara 15 e via zoom I diritti delle donne sono in pericolo?, conferenza con Gabriella De Strobel, Monica Caumo, Giovanna Bartolomei. Veronica Dindo, Stefania Carli, Carlotta Frassoni. Francesca Borin, Barbara Berto, Ombretta Mazzariol (avvocate). Promosso da: Aiaf Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia.

Gli appuntamenti di Venerdì 8 marzo, nel pomeriggio.

Dalle 17 alle 19, sala Farinati, Biblioteca Civica, via Cappello 43, il viaggio per immagini Il corpo femminile e i Consultori Familiari nella Città delle Donne, con la fotografa Sofia Uslenghi, incontro/intervista, presentazione del video-documentario “Ritorno a casa”. Promosso da: Aulss 9 Scaligera – U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e consultori Distretto 1-2 e Assessorato Parità di Genere.

Alle 17, evento on-line, la conferenza La leadership delle donne nelle relazioni internazionali. La donna come strumento di mediazione e pace, con Michela Fugaro (socia Fidapa), Maria Teresa Battista (notaio), Federica Mor (avvocato). Promosso da: Pro4w Verona.

Dalle 17.30 alle 20.30, Quid Impresa Sociale, via della Consortia 4. Supernova – Dare to Learn, Lead, Transform, testimonianze imprenditoriali e professionali. Inaugurazione del murales “Spring!” e seconda edizione del riconoscimento “Molletta D’Oro”. Promosso da: Quid Impresa Sociale. Prenotazione: Eventbrite



Alle 18, Feltrinelli, via Quattro Spade 2, incontro “Il femminismo non è un brand“, ed. Einaudi, con la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra, in occasione dell’uscita del libro.

Alle 18.30, Teatro Laboratorio, lungadige Galtarossa 22/a, lo spettacolo teatrale La putana, di Vittorino Andreoli, con Isabella Caserta. Alla fine incontro/aperitivo con l’attrice. Promosso da: Teatro Scientifico- Teatro Laboratorio.

Gli appuntamenti di Venerdì 8 marzo, la sera.



Alle 19.30, Teatro Satiro Off, vicolo Satiro 8, spettacolo teatrale Che ne sa Calvino dei buchi neri?. Una giornalista coraggiosa decide di tentare un’intervista impossibile con Margherita Hack. Con Giulia Cailotto e Loretta Marangoni. Promosso da Eurodonne Italia Veneto.

Alle 20.30, Teatro Camploy, via Cantarane 32, talk e concerto Mi è sembrato di sentire un rumore. Il gender gap nell’industria musicale, con Giovanna Girardi (moderatrice), Veronica Marchi (ospite e direzione artistica), LetiziaBognanni (autrice e giornalista di Rumore) e Anna Bassy (artista). Live set di Montresor, Laura Masotto, Giudi e Quani. Realizzazione: Pensiero Visibile Srl, Casa Maieutica, Osteria Futurista, Associazione Culturale Verona Digital Arts. Promosso dagli Assessorati Parità di Genere e Pari Opportunità.

I musei civici gratuiti per l’8 marzo.

Ingresso gratuito alle donne ai musei e monumenti cittadini: Arena, Casa di Giulietta, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo di Castelvecchio, Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano. Promosso da: Assessorato alla Cultura – Musei Civici. Alla Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, visite guidate alla mostra Maïmouna Guerresi. Segni di Cura.

Le visite guidate verranno condotte dalle operatrici del Servizio Civile Universale della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e del Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri, Giuditta Belloni, Elisabetta Tosti, Angelica Rivetti ed Elisa Panza, che hanno seguito il progetto espositivo. Le visite sono in programma il mercoledì e il sabato dalle 15.30 alle 16.30. Per partecipare alle visite guidate non è necessaria la prenotazione.

Gli appuntamenti, in programma fino al 5 maggio, sono in costante aggiornamento per l’ampia partecipazione registrata. Il programma è visibile sul sito del Comune di Verona.