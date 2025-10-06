La polizia locale di Verona ha celebrato in piazza Bra il 159esimo anniversario della fondazione del Corpo.

La polizia locale di Verona ha celebrato questa mattina, lunedì 6 ottobre, in piazza Bra il 159esimo anniversario della fondazione del Corpo, alla presenza delle autorità cittadine, del sindaco Damiano Tommasi, dell’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi e del comandante Luigi Altamura.

Un’occasione per tracciare un bilancio di un anno di intenso lavoro e per rendere omaggio a uomini e donne che ogni giorno garantiscono sicurezza e ordine in città.

“Oggi è una giornata speciale – ha dichiarato il sindaco Tommasi – perché ci permette di dire grazie a un’istituzione vitale per Verona. La polizia locale accompagna ogni attività cittadina, dalle grandi manifestazioni alla gestione del traffico, spesso in condizioni difficili e con risorse limitate. Come ha già ricordato il comandante Altamura, le forze in campo non sono sufficienti rispetto alle reali esigenze di una città come Verona”.

Il comandante Luigi Altamura ha ricordato l’impegno quotidiano del Corpo “davanti alle scuole, nei mercati, nella gestione dei cortei e degli incidenti”, sottolineando il ruolo della polizia locale anche in vista degli eventi olimpici del 2026: “Mancano 138 giorni alla chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina e Verona sarà protagonista. Lavoriamo senza sosta per essere all’altezza di questo traguardo storico”. E rimarcando, ancora una volta, la necessità di avere più agenti a disposizione.

L’assessora Stefania Zivelonghi ha rimarcato il valore del servizio svolto dagli agenti, “sempre più complesso e centrale per la convivenza sociale”, e ha rinnovato l’appello a un intervento legislativo che riconosca pienamente il ruolo della polizia locale.

La cerimonia si è conclusa con un momento di riconoscimento per il personale in servizio e per chi si è distinto nel corso dell’anno.

Riconoscimenti: tutti i nomi.

Durante la mattinata sono stati premiati gli agenti che si sono contraddistinti nel corso di operazioni servizio: Assistente Federica Garofalo, Agente Luca Perini, Commissario E.Q. Federico Bonfioli, Agente Sebastiano Pennella, Agente Manuel Rossi, Agente Michele Turri, Assistente Giambattista Cavalli, Assistente Pietro Damiano, Agente Scelto Alberto Massella, Agente Carmine Avagnano, Agente Giorgia La Sala, Commissario Zeno Cacciatori, Commissario Giuliano Manega, V. Commiss. Danilo Scognamiglio, Assistente Zeno Berzacola, Assistente Sonia Lauritano, Agente Francesco Francone, Agente Matteo Marconi, Agente Enrica Montefusco, Agente Antonio Palmisano, Agente Stefano Allegrini, Agente Salvatore Trapanotto, Commissario Giuliano Manega, Assistente Federica Bogoni, Agente Scelto Elia Rosi, Agente Scelto Riccardo Zambello, Vice Comm. Danilo Scognamiglio, Agente Francesco Colombara, Agente Francesco Fiorito, Agente Gianluca Grilletto, Agente Arianna Lavarini, Agente Michele Marrone, Agente Kimmo Merci, Agente Virginia Moscatelli, Agente Alberto Poli, Agente Luca Zampieri, V.Comm. Danilo Scognamiglio, Assistente Elena Fava, Agente Alberto Poli, Agente Matteo Zenti, V.Comm. Danilo Scognamiglio, Agente Rosi Elia Scelto, Agente Scelto Riccardo Zambello, Agente Simone Begali, Agente Gianluca Grilletto, Agente Arianna Lavarini, Agente Michele Marrone, Assistente Pierluigi Gemo, Commissario Brescia Damiano, Commissario Andrea Fanti, Assistente Ornella Residori, Assistente Roberto Turri.

Dati attività 2024/2025.

Sicurezza urbana e lotta al degrado, sono stati 4.507,54 i grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e 205 le violazioni per accattonaggio accertate, fenomeno sempre più nelle mani di alcune famiglie provenienti dall’estero che ne hanno fatto un vero e proprio business.

L’introduzione del Daspo urbano ha permesso di allontanare alcuni soggetti dalle strade del centro: oltre diecimila le persone identificate, 1.407 i provvedimenti emessi contro i circa 600 dell’anno prima. Due le segnalazioni inviate alla Questura con richiesta di emissione di provvedimenti di allontanamento.

Il controllo sulla circolazione stradale, invece, registra circa 430.317 mila infrazioni, di cui oltre 42 mila per eccesso di velocità in calo, 163.097 per passaggio non consentito in Ztl e 106.914 nella corsia dedicata ai bus. In totale, sono stati 51.078 i punti decurtati, quasi raddoppiati rispetto ai 27.788 i punti decurtati dalla patente.

Complessivamente, sono stati 34.237 gli interventi gestiti dalla Centrale Operativa (33.562 nel 2022), fra cui i 1.633 gli incidenti stradali rilevati. Per la videosorveglianza, rafforzato il sistema di controllo, passato dalle 347 telecamere installate nel 2022 alle 450 del 2024.