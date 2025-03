Veneto, terra di donatori: numeri record e una nuova campagna social

“Generoso, il Veneto…”: la Regione rilancia la sfida della donazione con una campagna social multilingue.

La Regione Veneto lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti. Il primo corso di formazione si è stato il 27 febbraio nel Comune di Sona, coinvolgendo 23 operatori.

Dopo il successo della precedente iniziativa “Generoso, il Veneto…”, il Coordinamento Regionale Trapianti (Crt Veneto) torna con una campagna social per informare i cittadini sull’importanza di esprimere la propria volontà in merito alla donazione.

Una campagna social e corsi di formazione.

Nei prossimi giorni partiranno post, storie interattive e video sui social per sensibilizzare il pubblico sul tema della donazione. Ma l’iniziativa non si ferma qui: è previsto anche un programma di formazione per gli operatori degli uffici anagrafe comunali, che sono il punto di riferimento per chi desidera dichiarare la propria volontà al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità.

“L’argomento è importante e delicato”, ricorda l’assessore Manuela Lanzarin, “È una decisione che può essere modificata in qualsiasi momento, ma è fondamentale parlarne con i propri cari”.

Per garantire un’informazione accessibile a tutti, il materiale della campagna sarà disponibile anche in inglese, arabo e cinese.

Un 2024 da record per il Veneto.

Il Sistema Regionale Trapianti del Veneto si conferma tra i migliori in Italia. Nel 2024, i numeri dei donatori e dei trapianti sono rimasti elevati, con un aumento del 74,3% dei donatori a cuore fermo rispetto al 2023.

Inoltre, il Veneto registra meno opposizioni alla donazione nelle terapie intensive rispetto alla media nazionale, segno che il lavoro di informazione e sensibilizzazione sta dando risultati concreti. Un altro dato positivo riguarda la crescita costante del numero di donatori di tessuti, in aumento negli ultimi tre anni.

Questa campagna nasce dalla collaborazione tra CRT Veneto, AIDO Veneto, ANCI Veneto, Federsanità ANCI Veneto, ANUSCA Veneto e il Centro Nazionale Trapianti, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la cultura della donazione in tutta la regione.