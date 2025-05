Veneto, 400 euro al mese agli anziani non autosufficienti a casa

Nuovi aiuti agli anziani del Veneto: contributo di 400 euro per l’assistenza a domicilio.

Contributo per anziani non autosufficienti, 400 euro al mese per chi è assistito a casa: la Regione Veneto ha stanziato 19,5 milioni di euro. Il provvedimento, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale al Sociale Manuela Lanzarin, rientra nel programma del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Il contributo consiste in un assegno mensile di 400 euro per 12 mesi, destinato a anziani over 65 con gravi fragilità, residenti in Veneto, seguiti a casa e con valutazione SVaMa (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Adulto) pari o superiore a 70/100. L’Isee sociosanitario del richiedente non deve superare i 40 mila euro.

Il contributo è pensato per coprire parte delle spese di assistenza domiciliare, aiutando le famiglie a gestire il carico di cura quotidiano.

Le domande possono essere presentate online sul portale di Azienda Zero, dove il bando rimarrà aperto per due mesi. Da gennaio 2025, oltre 12 mila anziani veneti hanno già beneficiato di questo tipo di sostegno.