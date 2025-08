Auto usate: a Verona è boom, ma l’elettrico fatica a decollare

Verona guida la crescita delle auto usate in Veneto: oltre 26.500 passaggi di proprietà secondo autoscout24.

In Veneto si compra sempre più auto usate, e Verona si conferma al primo posto per numero di passaggi di proprietà nel primo semestre del 2025. A dirlo sono i dati elaborati da AutoScout24 su base ACI, che registrano 129.657 passaggi netti nella regione, con un incremento dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Tra le province, Verona svetta con 26.570 trasferimenti (+1,7%), seguita da Padova (24.392) e Vicenza (23.622). La crescita più significativa, però, si registra a Venezia, che segna un +3,1%.

Gli automobilisti veneti scelgono l’usato.

L’usato convince: costa meno, offre modelli recenti e accessoriati, ed è spesso l’unica opzione per chi vuole un’auto affidabile senza sforare il budget. Il prezzo medio delle auto in vendita in Veneto si attesta oggi intorno ai 24.000 euro, in calo del 4,9% rispetto al 2024.

La più richiesta.

La Volkswagen Golf resta l’auto usata più ricercata, a conferma del suo status di icona tra gli automobilisti veneti. Tra le ibride spicca la Audi A6, mentre sul fronte elettrico domina la Tesla Model 3 – ma i numeri restano bassi: solo l’1,8% delle richieste riguarda veicoli a batteria.

Elettrico: ancora poca fiducia.

Nonostante l’attenzione verso la mobilità sostenibile, l’auto elettrica fatica a decollare in Veneto. Tra le principali barriere: autonomia limitata, prezzi elevati, scarsa fiducia nella tecnologia e una rete di ricarica ancora poco capillare. Diesel (53,7%) e benzina (27,7%) restano le alimentazioni più richieste.

Cosa cercano i veronesi in un’auto.

Sicurezza prima di tutto: tra le caratteristiche più desiderate ci sono sistemi come ABS, ESP e ASR, presenti nel 73% dei veicoli usati. Seguono cambio automatico, sistemi di infotainment (navigatore, Bluetooth), e dispositivi di assistenza alla guida come il mantenimento corsia.

Anche il comfort non è da meno: tergicristalli automatici, sensori di parcheggio e chiavi elettroniche (keyless) sono sempre più apprezzati.