Ustionati dalle bombe, bambini palestinesi da Gaza a Verona per essere curati

Missione di salvataggio per sette bambini palestinesi che raggiungeranno il Veneto da Gaza per essere curati: quattro a Padova e tre a Verona.

Ustionati dalle bombe, tra qualche giorno sette bambini palestinesi arriveranno in Veneto per farsi curare: quattro andranno a Padova e tre saranno invece curati negli ospedali di Verona. Si tratta di bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni, che stanno attendendo a Rafah il via libera. L’ostacolo più difficile da superare, in questo caso, era legato a questioni burocratiche.

Ma ora, con il via libera delle rispettive aziende ospedaliere e il pieno supporto della Regione Veneto, l’ostacolo burocratico sembra superato. L’iter prevede ora che l’ambasciata italiana a Tel Aviv rilasci i visti per i piccoli pazienti e per le loro madri, in modo che possano imbarcarsi per Il Cairo e da lì con un volo finanziato da una Ong raggiungere l’Italia. Per poi trovare le necessarie cure nei reparti specializzati di Padova e di Borgo Trento a Verona.

A organizzare la missione finalizzata al salvataggio dei bambini, come riferisce il Corriere del Veneto, Gaza Kinder Relief e Save a Child.