Uscita della tangenziale su via Albere, occhio ai lavori di asfaltatura

Sa lunedì 22 a mercoledì 24 lavori di asfaltatura all’uscita della tangenziale su via Albere: attenzione alla viabilità modificata.
Da lunedì 22 dicembre 2025 a mercoledì 24 dicembre tra le ore 8.30 e le 17, salvo avverse condizioni meteo, si terranno i lavori di fresatura e ribitumatura di un tratto di via Albere, a Verona, in corrispondenza dell’incrocio con via della Spianà, nel tratto di uscita della tangenziale T4-T9.
Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, saranno quindi adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con facoltà di rimozione per tutti i veicoli e limite di velocità a 30 km/h.