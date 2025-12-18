La “piccola Betlemme di pianura”: a Terrazzo torna il presepe vivente con 80 figuranti.

È stata presentata la 28esima edizione del presepe vivente di Terrazzo, appuntamento storico che trasforma il parco comunale in una “piccola Betlemme di pianura”. Alla presentazione hanno partecipato i vertici della Provincia di Verona e l’amministrazione comunale di Terrazzo, sottolineando il “valore culturale e comunitario della manifestazione”. L’evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Comitato Presepe Vivente, con il patrocinio e il supporto del Comune di Terrazzo.

Il programma e le date.

La rappresentazione prenderà il via la notte di Natale e proseguirà fino all’Epifania con un totale di sei appuntamenti.

25 dicembre: ore 00:00 (messa di mezzanotte) e ore 15:30.

26 dicembre, 28 dicembre e 4 gennaio: ore 15:00.

6 gennaio: ore 14:30, in occasione dell’arrivo dei Re Magi.

Il villaggio sarà animato da ottanta figuranti all’interno di capanne allestite con materiali e attrezzature d’epoca, per offrire uno spaccato autentico della vita del passato.

Iniziative collaterali e laboratori.

Oltre alla natività, il percorso si arricchisce di numerose attività. Il 28 dicembre si terrà un laboratorio sull’ocarina, mentre il 4 e il 6 gennaio sarà possibile partecipare a workshop sulla creazione di lucerne con il maestro Giampaolo Stella. Di particolare rilievo, il 4 gennaio, l’allestimento dell’accampamento romano “Castrum”, con una rievocazione storica curata dagli Amici della Legio Prima Augusta Germanica.

Solidarietà e musica.

Il presepe di Terrazzo è anche un luogo di memoria e inclusione. I visitatori potranno ammirare l’Albero degli Angeli, dedicato ai bambini della comunità. Il giorno dell’Epifania, l’atmosfera sarà completata dall’esibizione del Corodoro, un coro di voci bianche nato in ricordo di Anna Costantini.