Ulss 9 Scaligera “parla” ai non udenti con un interprete Lis

Prenotare e telefonare con la lingua dei segni: ecco l’interprete per non udenti della Ulss 9 Scaligera.

L’Ulss 9 Scaligera offre un servizio sanitario ancora più accessibile con un video in lingua dei segni per non udenti. Grazie alla collaborazione con Veasyt, azienda nata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, i pazienti non udenti possono ora usufruire di questa opportunità.

Come funziona il servizio.

Chi ha difficoltà a comunicare con il personale sanitario può usare un computer, un tablet o uno smartphone con webcam per avviare una videochiamata con un interprete Lis professionista. Questo aiuta a dialogare con medici, infermieri e altri operatori sanitari in modo chiaro e senza barriere.

Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 18, festivi inclusi e può essere utilizzato per: telefonare a ospedali, distretti sanitari e medici di famiglia. Prenotare visite ed esami. Ricevere assistenza durante una visita o un controllo medico.

Due modalità di utilizzo.

Chiamata immediata: l’interprete Lis risponde entro 30 secondi, senza bisogno di prenotazione.

Su appuntamento: ideale per visite più lunghe o delicate, garantendo la presenza dello stesso interprete per tutta la durata dell’incontro.

Come richiedere il servizio.

Basta accedere al sito o scansionare il Qr code sulle locandine che si trovano nelle strutture sanitarie dell’Ulss 9. Questo progetto rientra nell’iniziativa regionale E-inclusion, che punta a rendere la sanità più inclusiva e accessibile per tutti, senza ostacoli nella comunicazione.