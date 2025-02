Anytime Fitness inaugura una nuova palestra “globale” a Verona

Nuovo club a Verona: Anytime Fitness apre una palestra in città con accesso globale.

A Verona apre una nuova palestra Anytime Fitness, con oltre 5.400 club in 42 Paesi, che continua la sua espansione con una seconda struttura in città. Il nuovo club di via Giovanni Gramego 55, ha già aperto le porte e si prepara a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di sport e benessere.

Aperto 365 giorni l’anno.

Con una superficie di oltre 800 metri quadrati, la palestra offre un’ampia gamma di attrezzature e servizi: area cardio, isotonica, funzionale, pesi e una sala corsi per attività di gruppo. Ma ciò che rende unico il format di Anytime Fitness è l’attenzione personalizzata per ogni iscritto. I trainer sono disponibili 365 giorni l’anno, inclusi Pasqua e Natale, per garantire supporto e consulenze personalizzate.

Accesso globale.

Il nuovo club è la 53esima struttura aperta in Italia dal brand americano, nato nel 2002 e oggi considerato il franchising di fitness a più rapida crescita nel mondo. Un tratto distintivo delle palestre Anytime Fitness è l’accesso globale: grazie a una chiavetta magnetica o tramite smartphone, gli iscritti possono entrare in qualsiasi club del network, ovunque si trovino nel mondo.