L’Ulss 9 introduce il nuovo operatore telefonico virtuale per gestire le liste d’attesa delle prestazioni ambulatoriali.

A partire da lunedì 9 giugno, l’Ulss 9 Scaligera ha attivato un nuovo servizio telefonico automatizzato rivolto ai cittadini inseriti nelle liste di pre-appuntamento (lista d’attesa) per prestazioni ambulatoriali.

Il contatto avviene tramite un operatore vocale virtuale, che chiama l’utente dal numero 045 6138751. Durante la chiamata, l’utente è guidato passo dopo passo e può interagire vocalmente per confermare la richiesta della prestazione oppure richiederne la cancellazione. Il numero non è abilitato alla ricezione di chiamate. In caso di mancata risposta, il sistema effettuerà automaticamente fino a tre tentativi di richiamo in orari differenti della giornata.

Questo nuovo strumento, basato su tecnologie di Intelligenza artificiale, rappresenta un’importante innovazione a supporto dell’ottimizzazione della gestione delle liste d’attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.