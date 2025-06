Tragico indicente stradale lungo la provinciale 42 a Legnago, muore un uomo di 30 anni.

Incidente fatale sulle strade della Bassa veronese, a Legnago, nella tarda mattinata di oggi, venerdì 13 giugno: secondo quanto ricostruito intorno alle 13 all’incrocio tra via Palù e via Mosche, a Legnago, lungo la provinciale 42 due auto si sono scontrate frontalmente, per causa ancora da chiarire. Una delle due auto, dopo lo scontro, è andata a sbattere contro il muro di un’abitazione.

All’arrivo dei soccorsi, vigili del fuoco e sanitari del Suem 118, con elicottero di Verona emergenza, per il conducente dell’auto che era andata a schiantarsi contro il muro della casa non c’era già più nulla da fare. Si tratta di un uomo di 30 anni, che abitava poco distante. Ferita in modo lieve la donna che era alla guida dell’altra auto. Al vaglio della polizia locale di Legnago le cause del drammatico incidente.