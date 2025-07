Verona, apre l’anagrafe alle Golosine: è la quarta in città

Anagrafe a Verona: l’ufficio delle Golosine pilota per il pagamento PagoPA.

Da oggi i residenti delle Golosine possono contare su un nuovo sportello di anagrafe di quartiere: è il quarto a Verona. Ha aperto infatti nella ex sede di via Tevere 38 il quarto ufficio decentrato del Comune di Verona, operativo tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13.

Il nuovo sportello garantisce il rilascio dei certificati anagrafici e della carta d’identità elettronica, offrendo un servizio di prossimità per i quartieri limitrofi e per l’area Zai.

Lo sportello di via Tevere si aggiunge a quelli già attivi in via Pasqualini Benedetti 77 (zona Stadio, 3a Circoscrizione), a San Michele Extra in piazza del Popolo 15 (7a Circoscrizione) e in via Sogare, Quartiere Milano.

La riapertura è anche l’occasione per sperimentare nuove modalità di pagamento: l’ufficio di via Tevere è la prima sede pilota per l’adozione del sistema PagoPA per la carta d’identità elettronica, già in uso nella sede centrale di via Adigetto.