Per i lavori su viale Piave, chiude per due mesi la rotonda sotto il cavalcavia: tutte le deviazioni degli autobus.

Lavori in viale Piave, come anticipato il cantiere da mercoledì prossimo 9 luglio si sposterà anche nella rotatoria sottostante il cavalcavia, che non sarà percorribile fino ai primi giorni di settembre, e inevitabilmente le corse degli autobus urbani ed extraurbani subiranno deviazioni.

Rimangono transitabili le due strade tangenti al rondò: quella che arriva da via Tombetta diretta su viale Piave in direzione centro città e la corsia di viale Piave che si innesta su Stradone Santa Lucia, in direzione Golosine. L’intervento comporterà inevitabilmente modifiche alla viabilità e deviazioni per alcune linee del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

Le linee interessate dalle deviazioni.

Le linee interessate dalla deviazione operativa dalle 5, orario di inizio del servizio, del 9 luglio, saranno, per quanto riguarda il servizio urbano diurno, le linee 23, 24 e 73; la linea urbana serale 84; le linee festive 91 e 98. Coinvolte anche le linee extraurbane 157, 158, 159 e 160. Tutte queste linee, in direzione nord, per evitare il tratto chiuso, devieranno il percorso transitando da via Roveggia lungo l’asse viale dell’Industria – viale del Lavoro. In direzione sud, invece, i percorsi resteranno invariati.

Per quanto riguarda il servizio urbano, le linee 23, 84 e 91 non effettueranno le fermate di via Roveggia VI A, Stradone Santa Lucia/via Roveggia e Stradone Santa Lucia/Zona Fiera A. In alternativa, i passeggeri potranno utilizzare le fermate di via Roveggia, viale dell’Industria e viale del Lavoro/viale dell’Industria (zona Fiera). Le linee devieranno il loro percorso regolare a partire da via Murari Brà, proseguendo per via Roveggia, via Francia, via Belgio, viale dell’Industria, viale del Lavoro e viale Piave, per poi rientrare sul tracciato abituale.

Anche le linee 24, 73 e 98 subiranno modifiche: saranno sospese le fermate lungo via Roveggia e Stradone Santa Lucia, mentre saranno operative le fermate su viale dell’Industria e viale del Lavoro. La linea 24 (direzione Quinzano) e la linea 98 (direzione Montorio) seguiranno un percorso deviato simile, mentre la linea 73 (direzione Valdonega) devierà già da via Po, mantenendo lo stesso asse di viabilità alternativa.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano, le linee 157, 158, 159 e 160 non effettueranno le fermate di Stradone Santa Lucia I, Stradone Santa Lucia/Golosine A e Stradone Santa Lucia/Zona Fiera A. Le fermate alternative saranno quelle di via Po, viale dell’Industria e viale del Lavoro. Il percorso in deviazione prevede, per tutte queste linee in direzione Verona via Pallone, il passaggio da stradone Santa Lucia fino alla fermata “Stradone Santa Lucia I”, per poi proseguire su via Po, via Francia, via Belgio, viale dell’Industria, viale del Lavoro e viale Piave, rientrando infine sul percorso abituale.