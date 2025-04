Uber e Italo adesso viaggiano insieme anche a Verona

Partnership tra Italo e Uber per muoversi da e verso la stazione di Verona Porta Nuova.

Verona entra ufficialmente tra le città coperte dall’integrazione tra Italo e Uber, un progetto nato con l’obiettivo di rendere il trasporto intermodale più comodo e senza interruzioni. Dopo i riscontri positivi registrati a Roma e Milano, la collaborazione si estende a numerose nuove località, tra cui appunto la città scaligera, coinvolgendo in totale tredici stazioni ferroviarie italiane.

I viaggiatori in arrivo o in partenza dalla stazione di Verona Porta Nuova potranno ora prenotare un’auto Uber direttamente dalle app di Italo o Uber, anche con anticipo, grazie alla funzione Uber Reserve. Un servizio pensato per agevolare il cosiddetto “ultimo miglio”, ovvero quel tratto spesso problematico che separa la stazione dalla destinazione finale.

“Dopo il successo riscontrato nelle città di Roma e Milano dalla sinergia con Uber, abbiamo deciso di ampliarla, coinvolgendo nuove città del nostro network – ha spiegato Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo -. L’obiettivo è quello di offrire soluzioni complete ai nostri viaggiatori”.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di semplificare gli spostamenti, specie in vista della stagione estiva e dell’aumento dei flussi turistici e lavorativi. “L’espansione della partnership con Italo rappresenta un passo avanti importante – ha commentato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia – permettendo a un numero sempre maggiore di viaggiatori di spostarsi in modo comodo, sicuro e immediato”.

Le stazioni coperte dal servizio.

Per incentivare l’utilizzo del servizio, Uber offre uno sconto del 50% sulle prime corse a tutti i nuovi utenti nelle città coinvolte, inclusa Verona. A dare ulteriore visibilità alla collaborazione, anche due treni Italo brandizzati internamente con il marchio Uber. Queste le stazioni coperte dal servizio: Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Napoli Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Padova, Treviso Centrale, Verona Porta Nuova, Vicenza, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e Trieste Centrale.