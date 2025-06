“L’incubo di ogni museo”: coppia di turisti per fare una foto distrugge la sedia Van Gogh esposta a palazzo Maffei a Verona.

“L’incubo di ogni museo è diventato realtà”, si legge nelle pagine social di palazzo Maffei, a Verona. E in effetti quello che è successo è davvero un incubo: dopo aver atteso l’uscita dalla stanza degli addetti alla vigilanza, infatti, alcuni visitatori hanno deciso di scattarsi una foto “ad effetto”. Il risultato che così facendo hanno distrutto la sedia “Van Gogh” dell’artista Nicola Bolla: “Un’opera delicatissima – fanno sapere da palazzo Maffei – rivestita di centinaia di cristalli Swarovski”.

Nel video, diffuso proprio da palazzo Maffei, si vede una coppia, un uomo e una donna, avvicinarsi all’opera. Poi l’uomo si siede sulla sedia, che immediatamente si piega su se stessa e crolla. A quel punto l’uomo, assieme alla donna che era con lui, lascia la sala e se ne va, come se nulla fosse.

“Per giorni – racconta la direttrice del museo, Vanessa Carlon – non abbiamo saputo se potevamo restaurarla. Poi ce l’abbiamo fatta, e la sedia è tornata a palazzo Maffei risplendente. Abbiamo deciso di non limitarci a una semplice denuncia dell’accaduto. Condividiamo questo video per dare il via a una campagna di sensibilizzazione sul valore dell’arte e sul rispetto che le è dovuto”.