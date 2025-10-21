Allarme ambientale: Pfas, discariche e Bess al centro incontro pubblico a Verona sulle emergenze del territorio.

Giovedì 23 ottobre alle 18.30 in via Valverde 65 a Verona, l’incontro pubblico incentrato sulle sfide ambientali e la transizione ecologica che interessano da vicino il territorio veronese. L’evento, intitolato “Cambia il clima, cambia il Veneto – Le nostre comunità e la sfida della transizione giusta”, è aperto alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di figure istituzionali e locali.

L’appuntamento ha l’obiettivo di affrontare i nodi ambientali più urgenti per il futuro della provincia, dalla gestione dei rifiuti all’inquinamento, fino alle opportunità dell’economia verde.

Le emergenze ambientali della provincia.

La discussione toccherà diverse criticità specifiche che mettono sotto pressione la salute pubblica, l’ambiente e l’agricoltura nel Veronese.

Emergenza Pfas. Sarà affrontata la grave crisi dell’inquinamento da Pfas, che continua a colpire in modo pesante l’est veronese e le aree limitrofe, con ripercussioni sulla salute e l’agricoltura locale.

Gestione delle discariche. Saranno messe in luce le problematiche legate alle discariche: le criticità ambientali e sociali che interessano la popolazione di Caprino Veronese. Le emergenze ambientali e sociali generate dalle discariche di Villafranca e Valeggio.

Il tema del ripristino dell’ex discarica di Pescantina.

Nuovi impianti e progetti contestati. Verrà discusso il progetto di gestione dei rifiuti noto come “car fluff” a Sorgà. Sarà trattato anche il tema dei nuovi impianti di accumulo elettrochimico Bess (Battery Energy Storage Systems) in fase di progettazione, come quello previsto a Sona.

Terre inquinate e opere pubbliche. Saranno sollevati interrogativi sulla gestione delle opere pubbliche e la necessità di legalità e sicurezza ambientale, in particolare a seguito delle recenti indagini sulle terre inquinate della Pedemontana Veneta.

Flessibilità e prospettive per il territorio.

Oltre alle criticità, l’incontro esplorerà le opportunità offerte dall’economia verde, dall’innovazione e dalla transizione ecologica per il territorio. Saranno discussi anche i temi del consumo di suolo, della rigenerazione urbana e della casa.

L’incontro vedrà la partecipazione dei candidati regionali Gianpaolo Trevisi ed Elisa La Paglia, affiancati da Chiara Braga (capogruppo del PD alla Camera dei Deputati) e Matteo Favero (responsabile ambiente e infrastrutture del PD Veneto).