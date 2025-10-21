Quinto, auto finisce fuori strada nella notte: ferito un 70enne

Auto fuori strada nella notte a Quinto di Valpantena, ferito un uomo di 70 anni.

Incidente nella notte lungo la strada provinciale 6, auto fuoristrada a Quinto di Valpantena: ferito un uomo di 70 anni. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di carreggiata finendo sotto il ponte di via Santa Maria in Stelle.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri con due pattuglie, un’automedica, un’ambulanza del 118, due veicoli della polizia locale e un’autobotte dei vigili del fuoco di Verona, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Il conducente, un uomo di 70 anni, è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento. Le sue condizioni non destano preoccupazione: l’uomo non è in pericolo di vita.