Verona capitale della pallavolo femminile nella settimana di Pasqua

Pasqua a Verona: al via il Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile “Città di Verona”.

Anche quest’anno, durante la settimana di Pasqua, a Verona c’è il Torneo Internazionale di Pallavolo Femminile “Città di Verona”. La manifestazione, alla quindicesima edizione, si svolgerà da giovedì a sabato, e coinvolgerà 64 squadre con oltre 700 atlete under 13, 14, 16 e 18 provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Sono 12 le squadre straniere che prenderanno parte al torneo, in rappresentanza di Slovenia, Portogallo, Turchia, Austria e Stati Uniti. Le ragazze provengono in gran parte dal Nord Italia, da regioni come Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Verona sarà rappresentata da 9 squadre locali.

Le partite si disputeranno su decine di campi da gioco tra Verona e i comuni vicini, come Zevio, Buttapietra, Valpantena e Valpolicella. A Verona città saranno utilizzate molte strutture sportive.

Dove.

Centro Sportivo Gavagnin Nocini.

Gavagnin Nocini. Palazzetto Le Grazie .

. Scuole Medie Fava (Porto San Pancrazio).

(Porto San Pancrazio). Tensostruttura ( quartiere Stadio ).

). Scuole Zorzi (Parona).

(Parona). Scuole Fainelli ( Chievo ).

). Scuole Milani .

. Palazzina del Coni ( Basso Acquar ).

). Campo sportivo di Poiano.

di Poiano. Palazzetto di Quinto e di Novaglie.

In totale, saranno presenti 911 partecipanti, tra cui 733 ragazze sotto i 18 anni.

Il torneo è nato nel 2010 con l’obiettivo di promuovere la pallavolo giovanile femminile. È organizzato dall’Asd Pallavolo Antares, con il patrocinio del Comune di Verona e del Comitato Territoriale Fipav di Verona. Quest’anno, lo sponsor principale dell’evento è Up Agenzia per il Lavoro.

Negli anni, l’evento è cresciuto fino a diventare un importante appuntamento nazionale e internazionale