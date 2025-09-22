Al teatro Romano di Verona la Festa del Volontariato 2025.

Torna al Teatro Romano di Verona l’evento: “Festa del Volontariato 2025”, un grande spettacolo di musica, arte e inclusione organizzato dall’associazione Amici Senza Barriere – Daniela Zamboni O.D.V. in collaborazione con Fondazione Barbieri Onlus e la White Project Band.

L’evento, patrocinato dal Comune di Verona e dal Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, rappresenta un momento di festa, riconoscimento e gratitudine verso le tante associazioni di volontariato di Verona e provincia, e verso i loro instancabili volontari.

“Un evento di grande significato, che vede un gruppo di associazioni di volontariato del territorio unite per portare avanti un progetto condiviso di festa e solidarietà – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni –. Coadiuvate dalla Fondazione Barbieri e con il supporto artistico della White Project Band, sarà realizzato davvero uno spettacolo speciale, per ringraziare quanti operano volontariamente per gli altri e sostenere importanti iniziative in favore di disabilità e altre fragilità”.

Il valore dell’inclusione.

Dopo il successo delle precedenti edizioni del 2019 e del 2022, l’iniziativa torna per promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la partecipazione e l’inclusione. Al centro dello spettacolo, la White Project Band – un collettivo di 40 volontari tra musicisti, cantanti, attori e ballerini – porterà sul palco un’esibizione coinvolgente e ricca di emozioni, coinvolgendo anche persone con disabilità a dimostrazione che le vere abilità nascono dal cuore, non dai limiti fisici o mentali.

Biglietti. I biglietti sono già disponibili chiamando al numero 3505694116: Platea 20 euro – Gradinata: 15 euro.

Solidarietà concreta.

Il ricavato della serata, al netto delle spese, sarà destinato ai progetti sociali dell’associazione Amici Senza Barriere, attiva dal 1968 a Verona per favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, e verrà in parte condiviso con altre realtà associative locali che operano, soprattutto, nel campo della disabilità. Le associazioni coinvolte sono: Piccola Fraternità di Borgo Roma, A.I.A.S., Filo Continuo, i208, Gi.A.Da.