Torna Eos a Verona, riesplode la protesta: “No alla fiera delle armi”

A Verona riesplode la protesta contro Eos a Veronafiere.

A Verona torna Eos (European outdoor show), e in città riesplode la protesta da parte di chi la considera una “fiera della caccia (e delle armi)” in programma a Veronafiere dall’8 al 10 febbraio. Le associazioni veronesi si sono date appuntamento questa mattina, mercoledì 5 febbraio, sulla scalinata di palazzo Barbieri, proprio per presentare la manifestazione “No alla fiera della armi”, organizzata per protestare contro l’esposizione Eos.

“Tramite la scelta di tenere la conferenza stampa sui gradini del Comune – sostengono gli organizzatori e le organizzatrici della manifestazione di protesta – vogliamo lanciare all’amministrazione della città un segnale di dissenso sulla scelta di ospitare a Verona una fiera che vende strumenti di morte. Chiediamo all’amministrazione Tommasi di scegliere di non ospitare Eos già dal prossimo anno. Usare il paravento del “codice etico” non è accettabile. In questa fiera, pensiamo, di etico non c’è niente, specie in un momento in cui nel mondo ci sono una sessantina di guerre in corso”.

L’appuntamento per la manifestazione di protesta contro Eos in fiera a Verona è per sabato 8 febbraio in viale dell’Industria angolo via Belgio. Partenza corteo ore 14.30.

Chi aderisce alla manifestazione di protesta.