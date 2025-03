Tiramisù Day, il dolce che fa impazzire il mondo ha un ambasciatore: è il gigante veronese dei savoiardi.

Tiramisù Day: il dolce italiano più amato nel mondo conquista tutti, grazie ai savoiardi da record di Forno Bonomi di Roverè Veronese. Il tiramisù è il dolce italiano più famoso e amato nel mondo, e i savoiardi di Forno Bonomi, visti i numeri, sono i biscotti perfetti per prepararlo. L’azienda, che produce savoiardi da tantissimi anni, festeggia il successo di questo dolce delizioso, che piace a persone di tutte le età e in tutti i paesi. Forno Bonomi è il più grande produttore di savoiardi al mondo.

Il tiramisù piace.

I savoiardi di Forno Bonomi vengono venduti in tantissimi paesi, come Cina, Stati Uniti, Russia e molti altri. Anche in Italia, la produzione di savoiardi è aumentata, perché sempre più persone vogliono preparare il tiramisù a casa.

Forno Bonomi: un’azienda che guarda al futuro.

Per produrre ancora più savoiardi e soddisfare la richiesta, Forno Bonomi aprirà presto una nuova fabbrica. L’azienda è molto attenta alla qualità dei suoi prodotti e utilizza energia pulita per rispettare l’ambiente.

Fausto e Renato Bonomi, che guidano l’azienda, spiegano: “Il successo dei nostri savoiardi è dovuto alla qualità degli ingredienti e alla ricetta tradizionale. I savoiardi di Forno Bonomi sono gli unici in Italia ad avere la certificazione della Federazione Italiana Cuochi, che garantisce la loro bontà e autenticità”.