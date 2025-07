Verona dichiara guerra all’emergenza casa: ecco il nuovo piano

Piano casa a Verona: nuovo bando per le agenzie sociali per l’alloggio.

Verona punta sulle Agenzie sociali per l’alloggio: un passo contro l’emergenza casa quale diritto da difendere. Con l’aumento dei costi degli affitti e il calo dei fondi statali, trovare un tetto a prezzi sostenibili è una delle sfide più urgenti per migliaia di famiglie, come conferma anche l’ultimo rapporto Caritas: solo nel 2024, oltre 11mila persone hanno chiesto aiuto ai centri d’ascolto cittadini.

Il bando.

Per dare una risposta concreta, il Comune ha pubblicato un nuovo bando per costituire le Agenzie sociali per l’alloggio, strutture che aiuteranno chi non rientra nei criteri per le case popolari ma non riesce a sostenere gli affitti di mercato. Il progetto, parte di un piano più ampio per l’abitare, punta a recuperare spazi inutilizzati, aumentare l’offerta di alloggi e accompagnare le famiglie verso soluzioni stabili e sostenibili.

Le agenzie.

Queste nuove agenzie nasceranno dalla collaborazione tra istituzioni pubbliche ed enti del Terzo Settore, con un finanziamento iniziale di quasi 180mila euro.

Il Comune intanto guarda avanti anche con l’inserimento del tema abitativo nel nuovo Piano di Assetto del Territorio, per far sì che le politiche per la casa non siano più un intervento di emergenza, ma parte di una visione strutturata di welfare urbano.