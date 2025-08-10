Torna il Teodorico Summer Fest: tre serate tra cinema, musica e teatro

Il programma del Teodorico Summer Fest.

Dal 13 al 15 agosto torna a Verona, sulla Terrazza antistante Castel San Pietro, il Teodorico Summer Fest. L’evento gratuito, giunto alla 4^ edizione, è una rassegna che coniuga cinema, musica, teatro e paesaggio in una cornice green.

Il progetto del Teatro Scientifico/Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta, organizzato secondo i principi della sostenibilità ambientale, offre a chi rimane in città nei giorni di Ferragosto momenti aggregativi e di condivisione in una location tra le più suggestive della città nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il tema di quest’anno indaga il rapporto tra cinema e musica. Ad aprire ogni serata sarà un concerto. Tre giorni di cultura: 4 proiezioni introdotte dal regista cinematografico Luca Caserta, 3 concerti, 1 spettacolo teatrale. Anche quest’anno inclusione delle giovani generazioni con lo spettacolo per famiglie “Cuor di Smeraldo”, che si terrà il 14 agosto alle ore 18 per i bambini che restano in città.

“Durante il periodo di Ferragosto – sottolinea l’assessora alla Cultura Marta Ugolini – sarà possibile partecipare a un’attività culturale che prevede concerti, spettacoli teatrali per bambini e bambine e una serie di film che sono stati scelti quest’anno su temi musicali, spaziando su vari generi, dal reggae alla musica lirica. Uno speciale appuntamento ad accesso gratuito, a cui sono invitati a partecipare tutti i turisti e veronesi rimasti in città”.

Programma

Mercoledì 13 agosto

ore 20.30 Concerto di inaugurazione JESSITA MC KINNEY e BAND



ore 21.30 proiezione film BOB MARLEY: ONE LOVE, regia Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Nadine Marshall, James Norton e Anthony Welsh (2024) durata 1 h 47m



Giovedì 14 agosto

ore 18, Cuor di Smeraldo di e con Isabella Caserta e Valerio Mauro dedicato alla tematica del rispetto (per l’ambiente, la natura, gli anziani, gli animali, l’altro da sé) ed è un’ode alla gentilezza. spettacolo teatrale per bambini e famiglie che si terrà sulla terrazza o,se dovesse essere troppo caldo, in una delle stanze interne.



ore 20.30 Concerto LETIZIA MICHELI e BAND



ore 21.30 proiezione film TÁR regia Todd Field con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer (2022) durata 2h 38m.



A seguire proiezione film FARINELLI – VOCE REGINA, regia di Gérard Corbiau con Stefano Dionisi, Enrico Lo Verso, Elsa Zylberstein e Jeroen Krabbé (1994) durata 1h.55.



Venerdì 15 agosto



ore 20.30 Concerto SARA PIERESSA e BAND



ore 21.30 proiezione film A STAR IS BORN regia di Bradley Cooper con Bradley Cooper e Lady Gaga (2018) durata 2h.15



La location potrà essere raggiunta comodamente con la funicolare o con la scala panoramica incastonata tra le case a lato del Teatro Romano per un impatto green sull’ambiente (le persone con disabilità potranno naturalmente salire con l’auto).



“Le date scelte – spiega Isabella Caserta – si propongono come offerta ai cittadini che restano in città a Ferragosto e ai turisti che avranno modo di fruire di serate culturali gratuite in una location mozzafiato che abbraccia il panorama della città di Verona da uno dei suoi luoghi più suggestivi”.