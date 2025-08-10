Incidente con il parapendio, 59enne precipita sul Monte Baldo

Paura oggi intorno alle ore 13 sulle pendici del Monte Baldo, dove un uomo di 59 anni, originario di Zevio, è rimasto ferito in un incidente con il parapendio, avvenuto poco dopo il decollo nella zona di Malga Colonei.

L’uomo aveva appena preso il volo quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vela, precipitando su un prato sottostante. L’impatto, avvenuto a pochi minuti dal decollo, gli ha causato diverse contusioni.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto è intervenuto l’elicottero di Verona Emergenza, che ha raggiunto l’area con una manovra in hovering, sbarcando il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica nelle vicinanze dell’infortunato. Presenti anche due squadre del Soccorso Alpino di Verona, pronte a fornire supporto, e un soccorritore che si trovava casualmente nei paraggi e ha prestato i primi aiuti.

L’uomo è stato stabilizzato dal personale sanitario dell’ambulanza, che era riuscita ad avvicinarsi fino a circa cento metri dal punto dell’incidente. Successivamente è stato immobilizzato su una barella e issato a bordo dell’elicottero con il verricello. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento a Verona per ulteriori accertamenti e cure.