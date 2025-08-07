Previsioni Verona: “africano” in arrivo e temperature in rialzo

Verona si prepara a un weekend di fuoco, previsioni: in arrivo un anticiclone africano.

Previsioni del tempo: sarà un weekend all’insegna del sole e delle temperature in netto rialzo quello che attende Verona nei prossimi giorni. È in arrivo una potente cellula di alta pressione di matrice sub-tropicale, con una marcata componente africana. Questa struttura, destinata a persistere per diversi giorni, segna un cambio netto nel quadro meteorologico: l’estate torna a dominare la scena, portando con sé giornate luminose e un caldo via via sempre più intenso.

Previsioni per venerdi’ 8 agosto.

Giornata estiva con cielo poco nuvoloso al mattino e che diventa sereno dal pomeriggio, grazie all’apporto dell’alta pressione. Per il momento le condizioni restano accettabili per un’estate entro canoni normali, le temperature sono previste in aumento e i venti deboli o a regime di brezza.

Previsioni per sabato 9 agosto.

La cellula di alta pressione sposta i suoi massimi sulle nostre regioni, la conseguenza inevitabile è una sola, tanto sole su tutti i settori, comprese le colline e montagne. Temperature in ulteriore aumento con massime in pianura tra 33°-35°, venti deboli o assenti.

Previsioni per domenica 10 agosto.

Splendida e caldissima giornata estiva con tanto sole da mattina a sera, che domina incontrastato. Si potrebbero verificare degli annuvolamenti per qualche velatura ma davvero di poco conto, ulteriore aumento delle temperature e clima che diventa meno sopportabile, per l’aumento di conseguenza dell’umidità e dunque dell’afa.