Verona diventa porta d’accesso per i paradisi esotici

Verona prende il volo: nuove rotte verso i Caraibi e il Nord America con un solo biglietto.

Un nuovo scenario si apre per i viaggiatori: partire da Verona e raggiungere mete da sogno nei Caraibi o in Nord America sarà ora più semplice, grazie a una collaborazione strategica fra tre compagnie aeree. Volotea ha infatti stretto un’alleanza con Air Caraïbes e French bee, permettendo ai passeggeri di organizzare itinerari intercontinentali con un solo biglietto e trasferimento bagagli automatizzato, passando per l’aeroporto di Parigi-Orly.

Ai bagagli si pensano loro.

Il cuore di questa collaborazione è l’integrazione delle rotte europee operate da Volotea con i collegamenti a lungo raggio delle due compagnie francesi. Ciò significa che sarà possibile volare da città come Verona, Genova o Torino, fino a destinazioni lontane e affascinanti come Guadalupa, La Réunion, la Polinesia Francese o le coste americane, senza doversi preoccupare di ritirare e reimbarcare i propri bagagli durante lo scalo.

Il nuovo accordo consente inoltre la sincronizzazione degli orari per facilitare le coincidenze e l’acquisto del viaggio completo direttamente sulle piattaforme di prenotazione di Air Caraïbes e French bee, sia online che attraverso agenzie autorizzate.

In Italia, oltre a Verona, gli aeroporti coinvolti sono: Ancona, Alghero, Olbia, Torino e Genova. Sul versante francese, Lourdes e Rodez sono i punti di partenza inclusi nel progetto. Dallo scalo parigino, i viaggiatori avranno accesso a una vasta rete di collegamenti verso mete caraibiche, sudamericane e nordamericane, tra cui Cancún, Punta Cana, San Francisco, Los Angeles, Miami e Newark.