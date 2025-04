Appuntamento con le stelle a Forte Gisella: al via il ciclo di osservazioni astronomiche.

Dal 6 maggio al 23 settembre 2025, la storica cornice di Forte Gisella, a Santa Lucia, ospiterà la terza edizione di “A riveder le stelle”. Si tratta del ciclo di serate di osservazione astronomica aperto a giovani, adulti e famiglie. Cinque appuntamenti pensati non solo per guardare da vicino Luna, Giove e Marte, ma anche per avvicinarsi alla scienza in modo accessibile e inclusivo, grazie al lavoro congiunto dell’associazione Continuando a Crescere Onlus e del Gruppo Benetti, con il patrocinio del Comune di Verona e della 4a Circoscrizione.

Scienza, inclusione e benessere visivo sotto il cielo di Verona.

Il progetto, nato per favorire l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con disabilità, ha come obiettivo anche quello di sensibilizzare sull’importanza del benessere visivo, stimolando la curiosità e il desiderio di scoperta lontano dagli schermi digitali.

Ogni serata sarà guidata dall’astrofilo e divulgatore scientifico Andrea Vanoni, che condurrà i partecipanti tra le meraviglie del cielo con telescopi e strumenti di ultima generazione messi a disposizione dal Gruppo Ottica Benetti.

Durante gli incontri sarà possibile ammirare la Luna, protagonista dell’edizione 2025, con i suoi crateri imponenti e la sua storia millenaria. Nella prima serata, il 6 maggio, il cielo permetterà anche l’osservazione di Giove con le sue celebri tempeste e i satelliti galileiani, nonché di Marte, il “pianeta rosso”, visibile nelle prime tre date grazie alla sua caratteristica atmosfera ricca di ossido di ferro. Non mancheranno anche osservazioni di stelle e oggetti del profondo cielo.

Un tuffo nella storia di Forte Gisella.

Oltre all’osservazione celeste, l’iniziativa è anche un’occasione per scoprire Forte Gisella, fortificazione costruita nella seconda metà dell’Ottocento e oggi spazio pubblico valorizzato per eventi culturali. Giuseppe Fratton, presidente dell’Associazione Nazionale Artiglieri di Verona, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della storia e dell’architettura del forte, svelando curiosità e aneddoti legati alla figura della principessa Gisella, da cui prende il nome.

Il calendario degli appuntamenti.

Le serate sono a partecipazione gratuita.

Martedì 6 maggio.

Giovedì 5 giugno.

Martedì 1 luglio.

Martedì 16 settembre.

Martedì 23 settembre

Ogni incontro inizierà alle ore 21, con la partecipazione massima di 60 persone per garantire un’esperienza di qualità a tutti. È necessario prenotare compilando il form online disponibile sul sito ufficiale del Gruppo Benetti.