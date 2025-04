Soave, shock alla fermata del bus per alcune ragazzine quando un 40enne si è abbassato i pantaloni davanti a loro.

A lanciare l’allarme è stata la mamma di una ragazzina che lo scorso martedì, di prima mattina, mentre andava a scuola, in pieno centro a Soave si è vista un uomo abbassarsi improvvisamente i pantaloni davanti a lei e ad alcune sue compagne e mettere in mostra le parti intime, per poi fuggire in auto.

E’ successo alla fermata autobus di piazza Castagnedi. La mamma della ragazzina, che aveva accompagnato la figlia alla fermata, è riuscita a fotografare la targa dell’auto prima di fare denuncia ai carabinieri di Soave. I quali, dopo avere rintracciato l’uomo, un 40enne del posto, lo hanno segnalato all’autorità giudiziaria, come in seguito confermato anche dallo stesso sindaco di Soave Matteo Pressi.