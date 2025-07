Al Teatro Romano una serata tributo ai Pink Floyd tra musica e solidarietà

Una serata tributo ai Pink Floyd per supportare l’associazione Alzheimer Verona Odv.

Solidarietà in musica al Teatro Romano. L’appuntamento è per martedì 5 agosto, alle ore 21, con lo spettacolo benefico del gruppo “BIG ONE” che, dopo diverse esibizioni nei più importanti teatri italiani ed internazionali, sarà a Verona con una serata tributo ai Pink Floyd. L’evento è promosso dall’Associazione Alzheimer Verona ODV, che dopo il successo degli scorsi anni, porta in scena nella terza edizione l’evento “Big One – The European Pink Floyd Show”.

Il gruppo ha raggiunto presto la notorietà grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo floydiano, riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Vantano oggi quattordici anni di attività durante i quali hanno attinto a piene mani dai classici di tutta la produzione dei Pink Floyd, spaziando dal periodo psichedelico dei primi anni ’70 fino agli album più recenti, riproponendo in maniera fedele sonorità e arrangiamenti utilizzando una strumentazione vintage e avvalendosi di una struttura tecnica di primo livello.

Una serata tra musica e solidarietà.

“Una importante manifestazione – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e Terzo settore Luisa Ceni – il cui principale obiettivo, oltre ad offrire alla cittadinanza una bella occasione di divertimento, è quello di dare supporto, attraverso una raccolta fondi, ad un’associazione che da tanti anni opera sul territorio in favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie, con la lodevole opera quotidiana dei suoi volontari. Una realtà davvero preziosa, da far conoscere, perché possa essere sempre più supportata”.

L’evento è stato presentato questa mattina alla presenza di Maria Grazia Ferrari presidente onorario dell’associazione Alzheimer Verona Odv, dei volontari il dott. Silvano Pedron medico geriatra e Paola Magagnotti e di Loris Zanon promotore dell’evento.

L’iniziativa sarà anche una grande occasione per diffondere la missione solidale dell’Associazione Alzheimer che, allo scopo di favorire la domiciliarità degli anziani fragili, quotidianamente offre servizi gratuiti a centinaia di famiglie veronesi. Una serata dedicata inoltre a tutti i volontari che ogni giorno generosamente si adoperano donando il loro tempo per diffondere il modello di sussidiarietà orizzontale, affiancando giovani professionisti della riabilitazione cognitiva. Il ricavato dello spettacolo andrà a sostegno delle molteplici attività che l’ente realizza tra Verona e Provincia.