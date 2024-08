Tazzina di caffè nei bar veronesi: nessun aumento dei prezzi nonostante i costi in crescita delle miscele.

Paolo Artelio, presidente di Fipe-Confcommercio a Verona, ha rassicurato che, al momento, “I bar veronesi non aumenteranno i prezzi del caffè, nonostante i costi in crescita delle miscele”. “Gli esercenti hanno scelto di non gravare sui clienti, mantenendo i prezzi per una tazzina tra 1,30 e 1,50 euro, anche nelle zone centrali come piazza Erbe“, ha aggiunto il vicepresidente Emanuel Baldo.

Le cause principali degli aumenti dei prezzi all’origine sono la crisi climatica, le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi di trasporto, con il caffè Arabica aumentato di oltre il 60% e la Robusta del 90%. Nonostante queste difficoltà, i prezzi nei bar italiani sono aumentati solo del 13% negli ultimi tre anni, al di sotto del tasso di inflazione del 16%.

Negli ultimi dieci anni, il numero di bar in Italia è diminuito di oltre 22 mila unità, mentre a Verona il settore rimane più stabile, sebbene continui a essere caratterizzato da un alto turnover, riflettendo le difficoltà economiche degli esercenti.