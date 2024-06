Tasse, Verona nella top ten per numero di contribuenti. Ma il Veneto evade 6 miliardi

Tasse, l’analisi della Cgia di Mestre: Verona nella top ten per numero di contribuenti Irpef, il Veneto evade 6,5 miliardi di euro.

In Italia il fisco “controlla” 43,3 milioni di contribuenti, e l’evasione fiscale vale ben 84 miliardi di euro: e a Verona? La nostra provincia è nella top ten per quel che riguarda il numero dei contribuenti Irpef, mentre in Veneto si evadono tasse per 6 miliardi e mezzo di euro. I dati arrivano dalla nuova analisi fatta dalla Cgia di Mestre.

“La nostra Amministrazione Finanziaria – scrive l’associazione -, dispone di 190 banche dati collegate digitalmente tra loro. Sono archivi che raccolgono un numero incredibile di informazioni fiscali che se opportunamente incrociati tra loro potrebbero determinare con grande precisione la fedeltà fiscale di ognuno dei 43,3 milioni di contribuenti italiani. Solo a titolo di esempio, il nostro fisco conserva ogni anno di 2,4 miliardi di fatture elettroniche e di 1,3 miliardi di informazioni sui redditi e sui bonus utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per predisporre le dichiarazioni precompilate”.

“Insomma, nulla dovrebbe sfuggire alle maglie del nostro sistema tributario. A una condizione, che l’operazione non avvenga al di fuori dei circuiti “legali”. Altrimenti, pare di capire, non c’è banca dati che tenga: l’evasore ha ottime possibilità di rimanere impunito”.

L’evasione tributaria.

Secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’evasione tributaria e contributiva in Italia è di 83,6 miliardi di euro (anno 2021 ultimo disponibile). In termini assoluti il mancato gettito interessa le regioni più popolate che sono anche quelle dove la concentrazione delle attività economiche è maggiore – come la Lombardia con 13,6 miliardi di euro di mancato gettito, il Lazio con 9,1, la Campania con 7,8 e come detto il Veneto con 6,5.

In termini percentuali, ottenuti grazie al rapporto tra l’importo evaso ogni 100 euro di gettito tributario incassato, emerge, invece, che la propensione all’evasione investe soprattutto le regioni del Mezzogiorno. Infatti, in Calabria è al 18,4 per cento, in Campania al 17,2, in Puglia al 16,8 e in Sicilia al 16,5. Per contro, i territori più fedeli al fisco sono la Provincia Autonoma di Trento con una stima dell’evasione dell’8,6 per cento, la Lombardia con l’8 per cento e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 7,7 per cento. La media nazionale è pari all’11,2 per cento.

Verona nella top ten dei contribuenti Irpef.

Verona e provincia contano 711mila contribuenti Irpef totali, fra lavoratori dipendenti, autonomi, pensionato e altro. Piazzandosi al numero 10 in Italia, in una classifica che vede ai primi tre posti Roma, Milano e Torino. Quanto invece al Veneto, l’economia non osservata rappresenta il 10% del valore aggiunto regionale, le imposte evase ammontano a circa 6,5 miliardi di euro (6.538 milioni), con una percentuale di evasione pari al 9,5%. Con questi dati, quindi, il Veneto si piazza sedicesimo in Italia come tasso di evasione.