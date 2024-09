Tappa a Verona per i ragazzi del progetto Route 21 Chromosome on the road

Toccata e fuga a Verona per i ragazzi del progetto Route 21 Chromosome on the road, giovani affetti da sindrome di Down.

Sono arrivati questa notte a Verona a bordo di una Harley- Davidson Sidecar, il tempo di una foto in piazza Bra e già sono pronti a ripartire. Sono i ragazzi del progetto Route 21 Chromosome on the Road, giovani affetti dalla sindrome di Down che stanno attraversando l’Italia in un esaltante tour in moto. Poco più di un mese di viaggio in un’avventura tutta da vivere, iniziata l’8 settembre a Gabicce che si concluderà il 5 ottobre a Roma.

Ad organizzarla è l’associazione veronese Diversa-Mente, con l’obiettivo di offrire ai ragazzi affetti da sindrome di Down l’opportunità di viaggiare, conoscere nuove persone e vivere quella normalità che l’associazione da tempo promuove. La Route 21 è una staffetta in cui i ragazzi si alternano a bordo delle Harley guidate da motociclisti esperti, percorrendo le varie tappe del viaggio per poi ritrovarsi alla partenza e all’arrivo del tour.

A Verona il progetto è sostenuto dal Comune e dalla Diocesi, in prima linea per promuovere quella civiltà che si misura con gli interventi a favore dei più fragili e che opera per dare a tutti uguali opportunità. Oggi la delegazione di passaggio in città è stata accolta in municipio dal sindaco Damiano Tommasi e dall’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni. Presente il vice presidente Gian Piero Papasodero e Luca, uno dei ragazzi che partecipa al progetto.