SuperEnalotto: centrati due “5” in Veneto, uno a Verona

A Verona piovono soldi con il SuperEnalotto: centrato un “5” in provincia.

Il SuperEnalotto premia il Veneto e Verona: nel concorso di sabato 8 febbraio, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 28.782,72 euro ciascuno. Rispettivamente a Sossano, in provincia di Vicenza, al bar Ciambellino in via Ca’ Berta,4 e a Sant’Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona, nel Bar in via Roma, 3.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 febbraio, è di 71,5 milioni di euro.