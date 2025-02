A Verona Sud è nata “Vera”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile

Nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile a Verona Sud e si chiama “Vera”.

A Verona Sud è stata presentata Vera (Verona Energia Rinnovabile Alternativa), la prima Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) della zona Zai, il principale distretto industriale della città. Questo progetto mira a promuovere la sostenibilità, ridurre le emissioni di CO₂ e incentivare l’uso di energie rinnovabili, coinvolgendo cittadini, associazioni, piccole e medie imprese (Pmi) e grandi aziende del territorio.

Vera nasce come associazione senza scopo di lucro e punta a generare benefici ambientali, economici e sociali per i suoi membri e per il territorio. Grazie alla collaborazione tra aziende e comunità, l’iniziativa favorisce l’autoconsumo e la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e rendere più sostenibile il sistema produttivo locale.

A supportare il progetto ci sono due storiche aziende veronesi, Cartiere Saci e Manni Energy (parte di Manni Group), che metteranno a disposizione risorse e impianti fotovoltaici per avviare la Comunità Energetica. Confindustria Verona ha inoltre patrocinato l’iniziativa, favorendo il dialogo tra le imprese e promuovendone la diffusione nel territorio.

Uno degli aspetti innovativi di Vera è che parte degli incentivi generati saranno destinati al finanziamento di servizi sociali nel quartiere di Verona Sud, creando così un impatto positivo non solo per le aziende coinvolte ma anche per la comunità locale.

L’iniziativa ha già ricevuto numerose richieste di adesione, tra cui quella del Banco Alimentare del Veneto Odv, e resta aperta a nuove realtà che vogliono contribuire alla transizione energetica. Le imprese interessate potranno partecipare mettendo a disposizione spazi per nuovi impianti fotovoltaici o aderendo come consumatori di energia rinnovabile condivisa.