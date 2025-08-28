Via Faccio, partono i lavori notturni per il nuovo asfalto

Asfaltatura notturna in Via Faccio: possibili rallentamenti, ma la circolazione è aperta.

Via Faccio si prepara a un restyling del manto stradale: i lavori di asfaltatura sono programmati nelle notti comprese tra lunedì 1 e giovedì 4 settembre, con inizio alle ore 20 e conclusione entro le 6 del mattino successivo.

L’intervento, che interesserà a turno una delle due corsie per senso di marcia, non comporterà la chiusura totale della strada: la circolazione sarà infatti sempre garantita in entrambi i sensi, anche se con possibili rallentamenti.

Il cronoprogramma è subordinato alle condizioni meteo e a eventuali imprevisti di cantiere. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti, grazie alla scelta di lavorare in orario notturno.