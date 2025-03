Strada di Gronda, scelto il tracciato: 3,4 chilometri a quattro corsie

La giunta del comune di Verona approva il tracciato della Strada di Gronda: ora si passa alla progettazione esecutiva.

Strada di Gronda, procede l’iter amministrativo del comune di Verona. La giunta ha approvato il cosiddetto Docfap, cioè il Documento di fattibilità delle attività progettuali, per i lavori di realizzazione del collegamento viario a nord ovest della città di Verona, tra la bretella T4-T9 in corrispondenza dell’Interporto di Verona e la tangenziale sud in corrispondenza con lo svincolo ‘Alpo’.

Parallelamente, tra le sei varianti, analizzate con elaborazioni e studi dei flussi di veicoli, è stata scelta quella che garantisce il layout migliore dal punto di vista viabilistico, nonché un’immediata copertura finanziaria, dato che l’impegno di spesa previsto è pari ai 53,341milioni di euro. Il progetto prevede una strada di 3,4 chilometri, a doppie corsie per senso di marcia, affiancata da spazi verdi e da un parallelo percorso ciclo-pedonale.

Ferrari: “Infrastruttura fondamentale”.

“I prossimi step sono l’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche – spiega l’assessore alla mobilità e ai lavori pubblici, Tommaso Ferrari – soprattutto la predisposizione dei documenti di gara per arrivare al progetto esecutivo, un anno circa, e poi procedere alla gara d’appalto dei lavori e cantierizzare. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale, prevista nel Pums, richiesta dai territori e ritenuta inderogabile anche da Unioncamere Veneto. Riteniamo quindi utile organizzare nelle prossime settimane un’assemblea pubblica per aggiornare le cittadine e i cittadini sugli stati di avanzamento del progetto.

Con la Strada di gronda, insieme alla Variante alla Statale 12, si va a creare un bypass per la viabilità di alto scorrimento, spostando i flussi del traffico pesante e delle auto all’esterno dei quartieri”.

La scelta della terza alternativa consente il collegamento con la variante della Statale 12, con l’area della Marangona e alleggerisce il flusso dei veicoli all’interno dei quartieri, soprattutto in quello di Santa Lucia, in particolare in via Mantovana.

La realizzazione della strada di gronda, infatti, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione viaria di questa parte del territorio di cui fa parte anche la Variante alla Statale 12, il progetto del ribaltamento del casello di Verona Sud, la realizzazione della linea ferroviaria Alta velocità/alta capacità.