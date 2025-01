Una startup di Verona all’evento internazionale di Las Vegas

All’evento internazionale di Las Vegas ci sarà una startup di Verona.

Verona si prepara a lasciare il segno al Ces di Las Vegas, il più grande evento tecnologico mondiale in programma dal 7 all’ 11 gennaio. Tra le protagoniste italiane spicca Enphos, una startup scaligera che rappresenta l’innovazione e la sostenibilità del territorio.

Enphos si distingue per i suoi sistemi avanzati dedicati alla produzione di idrogeno verde e bianco, una soluzione innovativa che guarda al futuro dell’energia pulita. L’azienda è una delle cinque realtà del Nord-Est selezionate dall’agenzia Ice per esporre al Padiglione Italia, insieme a startup di Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il Ces è un’opportunità unica per le giovani imprese: qui possono incontrare investitori, stringere collaborazioni e presentare le loro idee al mercato globale. Per Enphos, questa è una vetrina prestigiosa dove dimostrare come la tecnologia veronese possa contribuire a risolvere le sfide ambientali ed energetiche.

Nonostante le difficoltà generali per le startup italiane, come il calo delle nuove attività negli ultimi anni, Verona continua a essere un centro di creatività e ambizione. La partecipazione di Enphos al Ces non è solo un traguardo, ma un simbolo del potenziale innovativo che la città ha da offrire.