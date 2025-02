La “Sport Week” di Verona: eventi e incontri con atleti in fiera e in città

In fiera e in città “Sport Expo Week 2025”: una settimana di sport e divertimento a Verona.

Dopo il successo del 2024, Sport Expo Week torna in fiera a Verona con un’edizione ancora più coinvolgente, ricca di eventi e novità per bambini, ragazzi e famiglie. Dal 23 al 25 maggio, la Fiera di Verona sarà il centro dell’evento, con aree espositive, dimostrazioni e incontri con atleti. Ma Sport Expo Week non si fermerà lì: per tutta la settimana, lo sport arriverà nelle piazze e nei parchi cittadini grazie all’iniziativa “Piazze in Sport”, portando attività e tornei nelle zone più frequentate.

Attività.

Tornei studenteschi in collaborazione con la Consulta degli Studenti di Verona.

Convegno inaugurale (19 maggio) con focus su Milano Cortina 2026 e sport inclusivo.

Expo QR Code per tracciare le attività svolte e ricevere info sulle discipline provate.

Sport per tutti.

L’obiettivo di Sport Expo Week è avvicinare i giovani allo sport, abbattere le barriere e promuovere inclusione e socialità. Con il supporto delle istituzioni e delle federazioni, l’evento offrirà a tutti l’opportunità di scoprire lo sport in modo divertente e interattivo.