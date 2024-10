Sport e solidarietà: torna a Verona la “Marcia del Giocattolo”.

L’8 dicembre, torna a Verona la “Marcia del Giocattolo,” storica corsa solidale giunta alla sua 47esima edizione e dedicata anche quest’anno a raccogliere fondi per l’associazione Abeo Odv, a sostegno dei bambini in cura oncologica. Organizzata dall’associazione Straverona, la marcia si svolgerà su tre percorsi, pensati per ogni livello e adatti a tutte le età.

Percorsi.

Per chi cerca la competizione, la “Fast,” corsa di 10 chilometri, partirà alle 9 e sarà l’ultima gara del Circuito Verona con la corsa, riservata ad atleti tesserati. Subito dopo, alle 9.05, inizierà la “Classica,” corsa non competitiva di 5 o 10 chilometri, aperta a tutti. Alle 10 sarà poi il turno della “Family,” un percorso di 2 chilometri attraverso il centro storico, ideale per le famiglie con bambini, con punti di animazione in varie zone e in Piazza Bra.

Iscrizioni.

Le iscrizioni alla “Fast” chiuderanno il 7 dicembre, mentre per la “Classica” e la “Family” sarà possibile iscriversi fino al giorno dell’evento. Per maggiori dettagli, basta consultare il sito ufficiale dell’iniziativa, dove si trovano anche le date per le iscrizioni in presenza in Piazza Bra e alla Gran Guardia. Quest’anno, lo slogan dell’evento, “#untraguardocheconta,” evidenzia l’impegno condiviso di sostenere Abeo nella creazione di mini-appartamenti nell’Ospedale di Borgo Trento, destinati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.