Lite in spiaggia a Porto Cervo: la furia di Suor Costanza

La furia di Suor Costanza: Valeria Fabrizi si arrabbia in spiaggia a Porto Cervo.

Verona l’ha vista nascere, la spiaggia di Porto Cervo l’ha vista infuriarsi: Valeria Fabrizi, l’amata Suor Costanza di “Dio ci aiuti”, al centro di un acceso scontro in una delle località più esclusive della Sardegna.

Tutto è accaduto a Liscia di Vacca, in un assolato mattino d’agosto. L’attrice, insieme alla figlia Giorgia Giacobetti, era andata in spiaggia con l’intenzione di trascorrere qualche ora di relax sul lettino, riparata da un ombrellone. Ma il sistema di assegnazione dei posti, regolato da un’estrazione quotidiana a causa del numero limitato di attrezzature rispetto alle richieste, non ha giocato a suo favore.

Il “numero vincente” non è uscito, e con esso è svanita la possibilità di accedere alla zona attrezzata. Ne è nato un confronto con la direzione dello stabilimento, dapprima acceso e poi sempre più teso, sotto lo sguardo incuriosito di turisti e residenti. L’atmosfera, invece di placarsi, si è infiammata, trasformando una banale regola di gestione in una giornata rovinata.

Così, in quel tratto di spiaggia dorata, il volto sorridente di “Suor Costanza” si è trovato a cedere il passo alla rabbia. Una scena che, per chi la conosce solo nei panni televisivi rassicuranti, può sorprendere, ma che racconta di come anche in un luogo da cartolina le dinamiche quotidiane possano degenerare.