A Verona si assaggia e si compra in fiera: apre il mercato a km zero

Alla fiera “Vita in campagna” si fa la spesa: apre il mercato di Verona a km zero.

Da venerdì 14 marzo a domenica 16 alla fiera “Vita in Campagna” si potrà fare la spesa a Km Zero con i prodotti di Verona. Nel padiglione 11 (area F5) sotto i gazebo gialli saranno presenti dodici produttori aderenti a Coldiretti Verona che proporranno ai visitatori assaggi delle proprie eccellenze gastronomiche.

Nei tre giorni di fiera, dalle 10 alle 12, sarà inoltre possibile assistere allo show cooking dei cuochi contadini che prepareranno in diretta i risotti della migliore tradizione veronese proponendone anche una piccola degustazione.

“Coldiretti non poteva quindi non cogliere l’occasione per fare conoscere il mondo rurale alle famiglie e a tutti gli appassionati”, le parole di Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona.