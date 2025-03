Chili di troppo, “Cambiare si può”: incontro a Verona sul rapporto donne e alimentazione

Salute e chili di troppo: incontro a Verona su obesità e benessere psicologico della donna “Cambiare si può”.

Incontro a Verona sulla salute fisica e mentale legata ai chili di troppo e all’obesità che, soprattutto nelle donne, non è solo una questione di alimentazione e attività fisica, ma coinvolge anche aspetti psicologici ed emotivi. Per approfondire questo tema e offrire strumenti utili alle donne, giovedì 6 marzo alle ore 20:30 si terrà l’incontro gratuito “Cambiare si può. Il potere di incidere della donna sulla propria salute e su quella della famiglia. Gli aspetti psicologici correlati a sovrappeso e obesità”. L’evento sarà nella Sala Convegni comunale Erminio Lucchi a Verona in piazzale Olimpia 3, palazzina “Alberto Masprone”) ed è organizzato da Federfarma Verona in collaborazione con il Dipartimento di Medicina delle Dipendenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Aoui.

Comprendere il sovrappeso.

Durante la serata interverranno: Lorenzo Zamboni, psicologo e psicoterapeuta che collabora con il Dipartimento di Medicina delle Dipendenze dell’Aoui di Verona, diretto dal Prof. Fabio Lugoboni. Nadia Segala, consigliere di Federfarma Verona e responsabile dell’iniziativa. Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona, che chiuderà l’incontro.

Al centro della discussione ci sarà l’idea che l’aumento di peso, soprattutto nelle donne, possa essere considerato una vera e propria dipendenza dal cibo e un comportamento condizionato da fattori psicologici. Non si tratta solo di una questione alimentare o di abitudini scorrette, ma di una condizione complessa in cui si intrecciano fattori fisici, genetici, socioculturali, ambientali ed emotivi.

L’iniziativa rientra nelle attività legate alla Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne dell’8 marzo, e fa parte del programma promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità e Parità di Genere del Comune di Verona. Il focus dell’incontro sarà il potere delle donne di essere, fare, decidere e incidere sulla propria vita e su quella della famiglia.