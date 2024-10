Sostenibilità e territorio: Verona, protagonista di Linea Verde Italia

Sostenibilità e territorio: Verona, protagonista del programma Rai “Linea Verde Italia”.

Sostenibilità e territorio: Verona, protagonista del programma Rai “Linea Verde Italia” che vede la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’appuntamento è su Rai1 sabato 19 ottobre alle ore 12.30.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno una città che ha trovato una grande forza nella partecipazione attiva dei suoi cittadini, che in tante forme si prendono cura dei beni comuni. Ma anche dell’impegno dell’amministrazione nel progettare una città sempre più sostenibile. Il comune di Verona è infatti uno dei primi in Italia ad essersi dotato di in Piano di Transizione ecologica, strumento che fissa obiettivi e tempi anche per accedere ai finanziamenti e che coinvolge l’amministrazione in azioni e progetti legati e connessi tra loro.

In città le due conduttrici hanno esplorato il lato “biofilico” di Verona che la trasmissione valorizzerà attraverso il racconto di alcune esperienze che permetteranno al pubblico di vivere al meglio la connessione tra uomo e natura.

Tra interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico sostenibile, verrà raccontata l’economia circolare che, grazie alla creatività di tanti cittadini, trasforma potenziali rifiuti in oggetti belli e utili alla collettività.

Spazio anche alla natura con il Parco Naturale Regionale della Lessinia, ricco di storia, paesaggi, tradizioni antropiche. Spazio anche agli interventi di monitoraggio urbano sulle temperature, le sostanze inquinanti, la biodiversità, utili a sottolineare ancora una volta come il verde in città sia fondamentale per il benessere di tutti i cittadini.

Inoltre sulla rete Rai scorreranno le immagini delle buone pratiche per ottimizzare l’uso e ridurre gli sprechi di una preziosa risorsa qual è l’acqua. Le telecamere sono anche entrate in un depuratore per capirne il funzionamento e le innovazioni future.

La troupe è poi entrata al Museo di Storia Naturale e al Centro di Riuso Creativo, mentre per il progetto èVRgreen le riprese sono state effettuate nell’area di Via Cesena, dove è avvenuta la recente piantumazione. La sostenibilità veronese verrà raccontata anche attraverso la buona cucina, con proposte che coniugano prodotti del territorio e benessere.