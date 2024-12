Smaltimento delle acque e caditoie, via ai lavori in via Torbido

Verona, al via i lavori per lo smaltimento delle acque in via Torbido.

Iniziano domani, mercoledì 4 dicembre, in via Torbido a Verona i lavori per la realizzazione di nuove tubazioni di collettamento, di due caditoie antifoglia e 4 griglie di scolo. La necessità dell’intervento si rende necessaria a seguito di una serie di verifiche dalle quali è emersa che la difficoltà di smaltimento delle acque è dovuta alla massiccia presenza di foglie che occludono gli ingressi verso la rete. In particolare, la situazione si è rivelata critica nel tratto di curva di via Torbido, dove vanno a riversarsi le piogge.

I lavori, che il settore Strade e Giardini del Comune ha affidato ad Acque Veronesi, verranno eseguiti deviando il traffico sulla corsia di sinistra per tenere la corsia di destra libera e deviando chi percorre la ciclabile sulla parte sterrata. I lavori termineranno il 12 dicembre.

“Un intervento estremamente importante anche in previsione del cantiere di via XX Settembre, dove dobbiamo assolutamente garantire il pieno utilizzo delle corsie di via Torbido che da sempre all’altezza della curva, in caso di pioggia, rimane allagato in una corsia. Un intervento quindi che risolve in via definitiva un problema storico in quel punto della città”, afferma l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini.