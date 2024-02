Sesso a pagamento in Veneto: in aumento domanda e offerta

I veronesi cercano le escort più dei veneziani, ecco i numeri

In Veneto la domanda e l’offerta di sesso a pagamento sono in aumento, soprattutto nella provincia di Verona. Ma questo non significa che le strade si sono riempite di prostitute, anzi…



Con la digitalizzazione e l’avvento di Internet tante abitudini degli italiani sono cambiate (pensiamo alla fruizione della musica o alla stampa dei rullini fotografici, per esempio). Una di queste è proprio il sesso a pagamento.



Innanzitutto, le escort non rimangono ferme nello stesso posto più di una settimana. Si spostano in continuazione, spesso cambiano addirittura regione, perché si fanno trovare attraverso annunci online e incontrano i loro clienti in casa o in hotel, organizzandosi con appuntamenti.



Solo a Venezia ci sono 1,36 escort e 155,22 utenti attivi ogni 1000 abitanti, vale a dire il 16% di tutta la popolazione maschile della provincia. Ma a Verona i numeri sono ancora più alti, considerato che la media di escort è di 1,78 e quella degli utenti attivi è di 350,62 (il 35%!), sempre rapportati ai 1000 abitanti. Nella Serenissima, il costo medio della prestazione è di 95 €, mentre a Verona è di 99€.



Questi sono i dati che ci offre Escort Advisor, un noto sito di recensioni di escort, che quest’anno festeggia i 10 anni online. Secondo il portale, gli utenti unici attivi ogni mese raggiungono quota 5,5 milioni e questo successo è dovuto proprio all’aver dato la possibilità ai clienti di scrivere le recensioni sulle prestazioni delle professioniste.



Mike Morra, il fondatore del sito, sostiene che offrire agli utenti la possibilità di condividere le proprie esperienze, positive o negative, sugli incontri con le escort, ha portato Escort Advisor a raggiungere tutto questo successo, perché gli utenti lo utilizzano come motore di ricerca, fidandosi del giudizio degli altri utenti e facendosi consigliare.





In questo modo, il settore è cambiato sia per le escort, che per i clienti. Le recensioni danno delle informazioni utili, garantendo sicurezza a chi deve chiamare la escort, e danno la possibilità di usufruire del servizio senza sotterfugi. Solo nella provincia di Venezia le recensioni ogni 1000 abitanti sono 3,70, mentre a Verona sono 8,54.

Le recensioni e il ricambio settimanale (che il sito dichiara essere il 70%), permettono ai clienti di avere sempre esperienze piacevoli con nuove ragazze, evitando le fregature. Per Escort Advisor questo li porta a visitare il sito frequentemente e ad essere sempre soddisfatti.

