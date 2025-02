Servizio Civile all’estero: Progettomondo cerca 28 volontari

Il Servizio Civile si fa in tutto il mondo: Progettomondo cerca 28 ragazze e ragazzi.

A Verona o nel mondo, sono tante le proposte di Progettomondo che danno opportunità di formazione a ragazze e ragazzi interessati al servizio civile universale. Per il 2025 l’organizzazione veronese è alla ricerca di 28 volontari e volontarie da destinare a 7 Paesi: Bolivia, Honduras, Marocco, Mozambico, Italia, Perù e Tunisia.

Le destinazioni e gli ambiti di intervento per i quali è possibile candidarsi fino alle 14 del 18 febbraio, sono tante. Si va dal promuovere i diritti delle popolazioni indigene del Perù, che continuano a subire gravi violazioni, al sostegno a persone migranti che dall’Europa fanno ritorno in Tunisia o in Marocco, fino alla collaborazione nello sviluppo rurale in Mozambico o in Honduras e alla prevenzione alla violenza in Bolivia. In Italia, invece, l’impegno è mirato su percorsi di educazione alla Cittadinanza Globale e il contrasto alla povertà educativa.

Il Servizio Civile universale propone esperienze di cittadinanza attiva, pacifica e non violenta e, ormai da dieci anni, rappresenta un’opportunità concreta, per Progettomondo, tramite la Federazione di Ong Volontari per lo Sviluppo Focsiv di cui è socia, per coinvolgere attivamente ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti.

Ogni informazione è sul sito progettomondo.org, dove sono pubblicate anche una serie di risposte alle domande più comuni e dei podcast di approfondimento su ogni singola destinazione. I colloqui di selezione si svolgeranno unicamente in presenza nella sede di Progettomondo in viale Palladio 16, zona Stadio.

L’avvio dell’anno di Servizio Civile per ora è previsto per il 30 giugno 2025. A partire da questa data le volontarie e i volontari selezionati dovranno partecipare alla formazione generale e specifica obbligatoria, che li impegnerà per circa un mese. Terminato il periodo di formazione preparatoria, e concluse le eventuali procedure per l’ottenimento dei visti, tra fine luglio e inizio agosto iniziano le attività concrete sul campo.